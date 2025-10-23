PODCAST CANLI YAYIN
Sancaktepe'de 3 kişinin öldüğü cinayet kamerada!

Sancaktepe'de 3 kişinin öldüğü cinayet kamerada!

İstanbul Sancaktepe’de kız kaçırma meselesi yüzünden çıkan silahlı kavgada 3 kişi hayatını kaybetti. Saldırı anına ilişkin cep telefonu görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde Mahir G.’nin otomobile ateş açtığı, yanında ise iki çocuğunun bulunduğu görüldü. Çocukların “Baba, yeter gel!” diye bağırdığı anlar kayıtlara yansıdı.

Olay, geçtiğimiz gece Sancaktepe Abdurrahmangazi Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, aralarında kız kaçırma meselesi yüzünden anlaşmazlık bulunan iki taraf konuşmak için bir araya geldi. Kısa sürede tartışmaya dönüşen görüşmede Mahir G. (45), elindeki silahla otomobildeki 3 kişiye art arda ateş etti. Kurşunların hedefi olan kişiler olay yerinde yaşamını yitirdi.

Çocuklarının Gözü Önünde Dehşet Saçtı

Saldırı anına ilişkin cep telefonu görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde Mahir G.'nin otomobile ateş açtığı, yanında ise iki çocuğunun bulunduğu görüldü. Çocukların "Baba, yeter gel!" diye bağırdığı anlar kayıtlara yansıdı.

Şüpheli Yakalandı

Olay sonrası kaçan Mahir G., polis ekiplerinin çalışması sonucu kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Bunlar da Var

Maltepe’de dehşet kamerada: Tartıştığı kişiyi arabayla ezdi! 1 ölü
Maltepe’de dehşet kamerada: Tartıştığı kişiyi arabayla ezdi! 1 ölü
''İncinmişsin dedi'' videosuyla ünlenen fenomen Konya’da kamyon içinde ölü bulundu!
''İncinmişsin dedi'' videosuyla ünlenen fenomen Konya’da kamyon içinde ölü bulundu!
Netanyahu JD Vance ile görüşmesinde şoka uğradı
Netanyahu JD Vance ile görüşmesinde şoka uğradı
Korku evinde elektroşoklu darp!
Korku evinde elektroşoklu darp!

CANLI YAYIN

ATV Canlı Yayın İzle AHaber Canlı Yayın İzle ASpor Canlı Yayın İzle APara Canlı Yayın İzle A2Tv Canlı Yayın İzle ANews Canlı Yayın İzle VavTv Canlı Yayın İzle MinikaGo Canlı Yayın İzle Minika Çocuk Canlı Yayın İzle