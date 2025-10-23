Olay, geçtiğimiz gece Sancaktepe Abdurrahmangazi Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, aralarında kız kaçırma meselesi yüzünden anlaşmazlık bulunan iki taraf konuşmak için bir araya geldi. Kısa sürede tartışmaya dönüşen görüşmede Mahir G. (45), elindeki silahla otomobildeki 3 kişiye art arda ateş etti. Kurşunların hedefi olan kişiler olay yerinde yaşamını yitirdi.

Çocuklarının Gözü Önünde Dehşet Saçtı

Saldırı anına ilişkin cep telefonu görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde Mahir G.'nin otomobile ateş açtığı, yanında ise iki çocuğunun bulunduğu görüldü. Çocukların "Baba, yeter gel!" diye bağırdığı anlar kayıtlara yansıdı.

Şüpheli Yakalandı

Olay sonrası kaçan Mahir G., polis ekiplerinin çalışması sonucu kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.