Edinilen bilgiye göre Bartın-Zonguldak karayolu Cumhuriyet Caddesi'nde şehir merkezi istikametine seyir eden F.T, idaresindeki 06 RLK 06 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünü kaybetmesi sonucu önce önünde seyir eden ve tali yola dönüş yapan F.R.U. idaresindeki 34 BST 780 plakalı otomobile, ardından ise üniversite öğrencisi Edanur Tatlıoğlu'na çarptı. Feci kazada, yaya Bartın Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü 4.sınıf öğrencisi 23 yaşındaki Edanur Tatlıoğlu olay yerinde hayatını kaybetti. Kazada otomobilde bulunan İ.S. ve M.M.'de yaralandı.

Yaralılar Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alınırken, olay yerinde hayatını kaybeden Edanur Taylıoğlu'nun cansız bedeni 112 ambulansı ile otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.

Feci kazanın yaşandığı anlar çevredeki iş yerlerinin güvenlik kamera görüntülerine yansıdı. Kazanın ardından karayolu savaş alanına dönerken, otomobilin tekeri, araç parçaları ve ölen öğrencinin kıyafet ve çantasındaki eşyaları da yola savruldu.

Direksiyon hakimiyetini kaybeden ve 83 promil alkollü olduğu belirlenen sürücü F.T, kazanın ardından gözaltına alındı.