Son dakika Manisa haberleri: Şehzadeler trafik kazası... Toprak yığınına çarpıp kanala savrulan motosikletin sürücüsü öldü
Manisa’nın Şehzadeler ilçesinde motosikletinin kontrolünü kaybeden 30 yaşındaki Arif Caner Çiçek, toprak yığınına çarpıp kanala savruldu. Genç adam olay yerinde hayatını kaybetti.
Kaza, gece 03.30 sıralarında Şehzadeler ilçesindeki yapımı süren Gediz Köprülü Kavşağı şantiyesi yakınlarında meydana geldi. Arif Caner Çiçek'in kullandığı motosiklet, kontrolden çıkarak yoldaki toprak yığınına çarptı.
Kanala savruldu, kurtarılamadı
Çarpmanın etkisiyle motosikletten fırlayan Çiçek, yol kenarındaki kanala düştü. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesine rağmen Arif Caner Çiçek'in hayatını kaybettiği belirlendi.
Cenaze adli tıpa kaldırıldı
Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Çiçek'in cenazesi, otopsi için Manisa Merkezefendi Devlet Hastanesi Adli Tıp Morgu'na gönderildi. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.