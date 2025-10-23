Kaza, gece 03.30 sıralarında Şehzadeler ilçesindeki yapımı süren Gediz Köprülü Kavşağı şantiyesi yakınlarında meydana geldi. Arif Caner Çiçek'in kullandığı motosiklet, kontrolden çıkarak yoldaki toprak yığınına çarptı.

Kanala savruldu, kurtarılamadı

Çarpmanın etkisiyle motosikletten fırlayan Çiçek, yol kenarındaki kanala düştü. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesine rağmen Arif Caner Çiçek'in hayatını kaybettiği belirlendi.

Cenaze adli tıpa kaldırıldı

Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Çiçek'in cenazesi, otopsi için Manisa Merkezefendi Devlet Hastanesi Adli Tıp Morgu'na gönderildi. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.