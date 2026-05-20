Kayseri'de apartmanda gece yarısı kabusu: 5 katlı binada yangın paniği!

Melikgazi ilçesinde 5 katlı binanın bodrum katındaki atık malzemeler alev alev yandı. Gece yarısı dumanlar altında uykularından uyanan bina sakinleri balkon ve pencerelere akın ederken, facia itfaiyenin hızlı müdahalesiyle önlendi.

Bir binanın bodrum katında depolanan atık malzemeler, henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı aniden alev aldı. Atıkların tutuşmasıyla büyüyen alevler kısa sürede bodrum katını sararken, yoğun duman apartmanın merdiven boşluğundan üst katlara doğru yayılmaya başladı.

Vatandaşlar Balkon ve Pencerelere Koştu

Gece uykuda yakalandıkları yangının dumanını ve kokusunu fark eden daire sakinleri büyük korku yaşadı. Yoğun duman nedeniyle binadan dışarı çıkamayan vatandaşlar, kendilerini korumak ve nefes alabilmek için pencerelere ve balkonlara akın etti. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine vakit kaybetmeden çok sayıda polis, itfaiye ve acil sağlık ekibi sevk edildi.

Facia Büyümeden Önlendi

Olay yerine ulaşan polis ekipleri caddede ve bina çevresinde geniş güvenlik önlemleri alarak vatandaşları sakinleştirmeye çalıştı. Kayseri Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri ise hemen maskelerini takarak yangının çıkış noktası olan bodrum katına girdi ve alevlere müdahale etti. Ekiplerin profesyonel ve hızlı müdahalesi sayesinde yangın üst katlardaki dairelere sıçramadan kısa sürede tamamen söndürüldü.

Serkan Cortaoğlu
