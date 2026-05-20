Otomobil tıra arkadan çarptı, 18 yaşındaki Ezgi hayatını kaybetti!

18 Yaşındaki Ezgi Olay Yerinde Can Verdi

Kazayı gören diğer sürücülerin durumu acil olarak bildirmesi üzerine bölgeye vakit kaybetmeden jandarma, itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan sağlık ekiplerinin yaptığı ilk kontrollerde, otomobilde yolcu konumunda bulunan 18 yaşındaki Ezgi Özcan'ın çarpışma anında hayatını kaybettiği belirlendi.

Yaralı Sürücü İtfaiye Ekiplerince Kurtarıldı

Araç içerisinde sıkışan otomobil sürücüsü F.G. ise Hatay Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekiplerinin titiz ve yoğun çalışmaları sonucunda sıkıştığı yerden çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralı sürücü, olay yerindeki ilk tıbbi müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.