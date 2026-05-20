CANLI YAYIN
Geri
Otomobil tıra arkadan çarptı, 18 yaşındaki Ezgi hayatını kaybetti!

Otomobil tıra arkadan çarptı, 18 yaşındaki Ezgi hayatını kaybetti!

Payas-İskenderun çevreyolunda meydana gelen katliam gibi kazada otomobil tırın altına girdi. Adeta hurdaya dönen araçta bulunan 18 yaşındaki Ezgi Özcan olay yerinde can verirken, yaralanan sürücü itfaiye ekiplerinin yoğun çabasıyla kurtarıldı.

18 Yaşındaki Ezgi Olay Yerinde Can Verdi

Kazayı gören diğer sürücülerin durumu acil olarak bildirmesi üzerine bölgeye vakit kaybetmeden jandarma, itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan sağlık ekiplerinin yaptığı ilk kontrollerde, otomobilde yolcu konumunda bulunan 18 yaşındaki Ezgi Özcan'ın çarpışma anında hayatını kaybettiği belirlendi.

Yaralı Sürücü İtfaiye Ekiplerince Kurtarıldı

Araç içerisinde sıkışan otomobil sürücüsü F.G. ise Hatay Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekiplerinin titiz ve yoğun çalışmaları sonucunda sıkıştığı yerden çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralı sürücü, olay yerindeki ilk tıbbi müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Serkan Cortaoğlu
Serkan Cortaoğlu Takvim.com.tr Haber

Bunlar da Var

Tokat ve Amasya'da kırmızı alarm: Almus Barajı taşıyor evler boşaltılıyor!
Tokat ve Amasya'da kırmızı alarm: Almus Barajı taşıyor evler boşaltılıyor!
Körfez liderleri istedi, Trump durdurdu: İran'a planlanan saldırı askıda!
Körfez liderleri istedi, Trump durdurdu: İran'a planlanan saldırı askıda!
6 kişiyi öldüren zanlının tır şoförünü vurma anı | VİDEO
6 kişiyi öldüren zanlının tır şoförünü vurma anı | VİDEO
Tarsus'taki seri katil katliamında saldırı görüntüsü ortaya çıktı | VİDEO
Tarsus'taki seri katil katliamında saldırı görüntüsü ortaya çıktı | VİDEO

CANLI YAYIN

ATV Canlı Yayın İzle AHaber Canlı Yayın İzle ASpor Canlı Yayın İzle APara Canlı Yayın İzle A2Tv Canlı Yayın İzle ANews Canlı Yayın İzle VavTv Canlı Yayın İzle MinikaGo Canlı Yayın İzle Minika Çocuk Canlı Yayın İzle