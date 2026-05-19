Adnan Menderes Caddesi'nde minibüs bariyerleri devirdi

Direksiyon Hakimiyetini Kaybedip Refüje Çıktı

Edinilen bilgilere göre, Yeni Cami istikametinden Atatürk Kapalı Spor Salonu yönüne doğru seyir halinde olan minibüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bir anda kontrolden çıktı. Savrulan araç, yolun ortasında bulunan refüjdeki demir koruluklara çarptı ve bariyerleri devirerek refüjün üzerine çıktı.

Ekipler Seferber Oldu

Kazayı gören diğer sürücülerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine kısa sürede polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen sağlık görevlileri, kaza esnasında minibüste bulunan sürücü ve yolcuya tedbir amaçlı müdahalede bulundu. Yapılan kontrollerde araçtakilerin durumunun iyi olduğu ve kazayı yara almadan atlattıkları belirlendi.