Adnan Menderes Caddesi'nde minibüs bariyerleri devirdi
Sakarya'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği minibüs, yol ortasındaki demir bariyerleri biçerek durabildi. Şans eseri yaralananın olmadığı kazada trafik bir süre tek şeritten sağlandı.
Direksiyon Hakimiyetini Kaybedip Refüje Çıktı
Edinilen bilgilere göre, Yeni Cami istikametinden Atatürk Kapalı Spor Salonu yönüne doğru seyir halinde olan minibüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bir anda kontrolden çıktı. Savrulan araç, yolun ortasında bulunan refüjdeki demir koruluklara çarptı ve bariyerleri devirerek refüjün üzerine çıktı.
Ekipler Seferber Oldu
Kazayı gören diğer sürücülerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine kısa sürede polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen sağlık görevlileri, kaza esnasında minibüste bulunan sürücü ve yolcuya tedbir amaçlı müdahalede bulundu. Yapılan kontrollerde araçtakilerin durumunun iyi olduğu ve kazayı yara almadan atlattıkları belirlendi.
Serkan Cortaoğlu Takvim.com.tr Haber