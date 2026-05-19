CANLI YAYIN
Geri
Adnan Menderes Caddesi'nde minibüs bariyerleri devirdi

Adnan Menderes Caddesi'nde minibüs bariyerleri devirdi

Sakarya'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği minibüs, yol ortasındaki demir bariyerleri biçerek durabildi. Şans eseri yaralananın olmadığı kazada trafik bir süre tek şeritten sağlandı.

Direksiyon Hakimiyetini Kaybedip Refüje Çıktı

Edinilen bilgilere göre, Yeni Cami istikametinden Atatürk Kapalı Spor Salonu yönüne doğru seyir halinde olan minibüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bir anda kontrolden çıktı. Savrulan araç, yolun ortasında bulunan refüjdeki demir koruluklara çarptı ve bariyerleri devirerek refüjün üzerine çıktı.

Ekipler Seferber Oldu

Kazayı gören diğer sürücülerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine kısa sürede polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen sağlık görevlileri, kaza esnasında minibüste bulunan sürücü ve yolcuya tedbir amaçlı müdahalede bulundu. Yapılan kontrollerde araçtakilerin durumunun iyi olduğu ve kazayı yara almadan atlattıkları belirlendi.

Serkan Cortaoğlu
Serkan Cortaoğlu Takvim.com.tr Haber

Bunlar da Var

Tokat ve Amasya'da kırmızı alarm: Almus Barajı taşıyor evler boşaltılıyor!
Tokat ve Amasya'da kırmızı alarm: Almus Barajı taşıyor evler boşaltılıyor!
Bakanlıktan bayram öncesi net mesaj: Tarifeye uymayan otobüs firmalarına ceza yağacak!
Bakanlıktan bayram öncesi net mesaj: Tarifeye uymayan otobüs firmalarına ceza yağacak!
Körfez liderleri istedi, Trump durdurdu: İran'a planlanan saldırı askıda!
Körfez liderleri istedi, Trump durdurdu: İran'a planlanan saldırı askıda!
6 kişiyi öldüren zanlının tır şoförünü vurma anı | VİDEO
6 kişiyi öldüren zanlının tır şoförünü vurma anı | VİDEO

CANLI YAYIN

ATV Canlı Yayın İzle AHaber Canlı Yayın İzle ASpor Canlı Yayın İzle APara Canlı Yayın İzle A2Tv Canlı Yayın İzle ANews Canlı Yayın İzle VavTv Canlı Yayın İzle MinikaGo Canlı Yayın İzle Minika Çocuk Canlı Yayın İzle