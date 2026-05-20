Göksu Irmağı'nda erkek cesedi bulundu!

Mersin'in Silifke ilçesinde nehirde sürüklenen bir kişiyi görenler gözlerine inanamadı. Olay yerine sevk edilen ekipler tarafından nehirden çıkarılan Ümit Başak'ın şüpheli ölümü ilçede derin üzüntü yarattı.

Irmakta Sürüklenen Ceset Paniğe Yol Açtı

Üzücü olay, akşam saat 21.30 sıralarında Silifke ilçesinden geçen Göksu Irmağı üzerindeki Feyyaz Bilgen Köprüsü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, nehir kenarında bulunan vatandaşlar, su yüzeyinde akıntıyla birlikte sürüklenen bir kişinin olduğunu fark etti. Durumun vahameti üzerine vakit kaybetmeden 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunuldu.

İtfaiye Ekipleri Sudan Çıkardı

İhbarın ardından olay yerine kısa sürede polis, sağlık ve Mersin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri sevk edildi. Nehirde arama ve kurtarma çalışması başlatan itfaiye erleri, su yüzeyindeki hareketsiz bedene ulaşarak kıyıya çıkardı. Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı kontrollerde, sudan çıkarılan kişinin hayatını kaybettiği kesinleşti.

Kayıp İhbarı Bulunmadığı Ortaya Çıktı

Olay yeri inceleme ekiplerinin ceset üzerinde ve çevrede yaptığı titiz incelemeler neticesinde, hayatını kaybeden kişinin Ümit Başak olduğu tespit edildi. Yapılan ilk sorgulamalarda, Başak hakkında emniyet birimlerine daha önce yapılmış herhangi bir kayıp şahıs başvurusunun bulunmadığı öğrenildi.

Ümit Başak'ın cansız bedeni, cumhuriyet savcısının olay yerindeki incelemelerinin ardından, ölümünün boğulma mı yoksa başka bir nedenden mi kaynaklandığının belirlenmesi ve kesin ölüm sebebinin saptanması amacıyla otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı. Polis ekipleri, nehirde cansız bedeni bulunan Ümit Başak'ın ölümünün arkasındaki sır perdesini aralamak için çok yönlü soruşturmaya devam ediyor.

Serkan Cortaoğlu
Serkan Cortaoğlu

