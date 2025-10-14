PODCAST CANLI YAYIN
Zonguldak'ta korku dolu anlar kamerada: Domuz üzerine koştu!

Zonguldak’ın Devrek ilçesinde köpeğin kovaladığı domuz, yol kenarında yürüyen bir kişinin üzerine koştu. Kişi son anda kenara kaçarak olası bir çarpışmadan kurtuldu. O anlar cep telefonuyla görüntülendi.

KÖPEĞİN KOVALADIĞI DOMUZ PANİĞE YOL AÇTI
Olay, öğle saatlerinde Devrek ilçesine bağlı Yağmurca köyünde meydana geldi. Yol kenarında yürüyen kişi, arkasından gelen sesleri duyup dönerek baktığında, bir köpeğin kovaladığı domuzun hızla üzerine doğru geldiğini fark etti.

SON ANDA KENARA ATLAYARAK KURTULDU
Ani bir refleksle kenara atlayan kişi, domuzun çarpmasından son anda kurtuldu. Köpekten kaçan domuz ise yoldan koşarak uzaklaştı.

O ANLAR KAMERADA
Yaşanan anlar, bölgeden geçen bir sürücünün cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde, köpekten kaçan domuzun yoldaki kişiye doğru koştuğu ve kişinin saniyelerle kurtulduğu anlar yer aldı.

