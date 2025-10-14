Zonguldak'ta korku dolu anlar kamerada: Domuz üzerine koştu!

KÖPEĞİN KOVALADIĞI DOMUZ PANİĞE YOL AÇTI

Olay, öğle saatlerinde Devrek ilçesine bağlı Yağmurca köyünde meydana geldi. Yol kenarında yürüyen kişi, arkasından gelen sesleri duyup dönerek baktığında, bir köpeğin kovaladığı domuzun hızla üzerine doğru geldiğini fark etti.

SON ANDA KENARA ATLAYARAK KURTULDU

Ani bir refleksle kenara atlayan kişi, domuzun çarpmasından son anda kurtuldu. Köpekten kaçan domuz ise yoldan koşarak uzaklaştı.

O ANLAR KAMERADA

Yaşanan anlar, bölgeden geçen bir sürücünün cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde, köpekten kaçan domuzun yoldaki kişiye doğru koştuğu ve kişinin saniyelerle kurtulduğu anlar yer aldı.