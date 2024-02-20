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Haberler Haber Videoları Giriş Tarihi: 20 Şubat 2024, 12:52 Güncelleme Tarihi: 20 Şubat 2024, 12:51

Antalya'da tartıştığı sürücüyü motosikletle takip ederken kazada öldü! O anlar kamerada

Antalya'da 17 yaşındaki Hüseyin Kav, arkadaşı Begüm G. ile bindikleri motosikletle seyir halindeyken bir sürücüyle tartıştı. Tartışmanın sona ermesiyle motosiklete binen Kav daha sonra motosikletle tartıştığı otomobile yaklaştı. Bu sırada Kav, direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle refüje çarptı. O anlar kameraya yansıdı.

Antalya'da Hüseyin Kav (17), arkadaşı Begüm G. ile bindikleri motosikletle seyir halindeyken bir sürücüyle yaşadığı tartışmanın ardından yaşanan kazada hayatını kaybetti.

Kaza, dün akşam saatlerinde Kepez ilçesi Çankaya Mahallesi'ndeki Masadağı bölgesinde meydana geldi. Geçen hafta bir yakını hayatını kaybeden Hüseyin Kav, Varsak'ta düzenlenen mevlide gitti. Burada yakınlarına yardım edip, yemek dağıtan Kav, ardından Kütükçü Mahallesi'nde evine dönmek için arkadaşı Begüm G. ile 07 AYY 81 plakalı motosikletine binerek yola çıktı.

TRAFİKTE TARTIŞTILAR
Kav'ın kullandığı motosiklet, Masadağı bölgesine geldiğinde, iddiaya göre 16 AVP 131 plakalı otomobilin sürücüsü ile bilinmeyen nedenle tartıştı. Aracın yanında motosikletini durdurarak inen Kav, sürücü ile tartışmaya devam etti.

Tartışmanın sona ermesiyle motosiklete binen Kav ve arkadaşı, aracın arkasından seyretmeye başladı. Kısa süre sonra Kav, kullandığı motosikletle tartıştığı otomobile yaklaştı. Bu sırada Kav'ın direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle motosiklet üzerindeki ikili refüje savruldu. Ağır yaralanan Hüseyin Kav ve Begüm G.'yi gören diğer araç sürücülerinin haber vermesiyle olay yerine ekipler sevk edildi.

Yapılan ilk müdahalenin ardından ağır yaralanan ikili yakındaki hastaneye götürüldü.

Hüseyin Kav müdahaleye rağmen hayatını kaybederken, Begüm G.'nin tedavisi ise devam ediyor. Kimliği açıklanmayan otomobilin sürücüsü ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Kaza anı ise başka bir aracın güvenlik kamerasına yansıdı. Hüseyin Kav'ın cenazesi, yakınları tarafından Antalya Adli Tıp Kurumu morgundan teslim alındı.

Kazada hayatını kaybeden Hüseyin Kav

Kav'ın, sosyal medya hesabında, kaza yaptığı motosikletle daha önce yaptığı hareketlerin fotoğraflarını paylaştığı görüldü.

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