Sağlık Bakanlığı personel alımı 2022! 10 Bin Sağlık Personeli, 10 Bin Sürekli İşçi alınacak! İŞKUR Sağlık Bakanlığı işçi alımı 2022 başvurusu nasıl yapılır?

Gündemde yoğun bir şekilde Sağlık Bakanlığı personel alımı 2022 başvurusu nasıl yapılır sorusunun yanıtı araştırılır oldu. Kamu kurum ve kuruluşlarında kariyer hedefleyen binlerce kişi Sağlık Bakanlığı güncel ilanlarını yakından takip ediyor ve 2022 yılında 20 bin işçi alımı yapılacağının duyurulmasının ardından detaylar merak edilmeye başlandı. Peki başvuruların ÖSYM ve İŞKUR üzerinden alındığı Sağlık Bakanlığı 10 bin sözleşmeli, 10 bin sürekli işçi alımı başvuru şartları nelerdir?

SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL İŞÇİ ALIMI TERCİH KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ.

SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuruları 15 - 22 Mart 2022 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. 22 Mart Salı günü saat 23.59'a kadar yapılabilecek olan tercih işlemleri, Ek'te yer alan KPSS-2022/5 Tercih Kılavuzu kurallarına göre,ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numarası ve aday şifresi kullanılarak bireysel olarak yapılacaktır.Adayların tercih işlemleri için kılavuzu dikkatlice incelemeleri gerekmektedir.

KPSS-5 SAĞLIK BAKANLIĞI SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI BAŞVURU İÇİN TIKLAYINIZ.

SAĞLIK BAKANLIĞI İŞÇİ ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Sağlık Bakanlığı işçi alımı başvuruları 15-21 Mart tarihleri arasında Türkiye İş Kurumunun (İŞKUR) "esube.iskur.gov.tr" sitesi üzeirnden çevrim içi olarak gerçekleştirilecek.

Bakanlığın ihtiyaç duyduğu hizmet türleri ve mesleklerde alımlar il düzeyinde karşılanacak ve başvurularda kişilerin Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi'nde kayıtlı olan adresleri dikkate alınacak. Her aday ilan edilen kadrolardan yalnızca bir iş yeri (çalıştırılacağı il) ve bir mesleğe başvuru yapabilecek.

İŞKUR İŞÇİ ALIMI BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ