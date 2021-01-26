Sağlık Bakanlığı 26 Ocak koronavirüs vaka ve vefat sayılarını duyurdu

Sağlık Bakanlığı covid19.saglik.gov.tr adresi üzerinden Türkiye'nin koronavirüs vaka ve vefat sayısını açıkladı. Son 24 saatte 180 bin 303 Kovid-19 testi yapıldı, 7 bin 103 kişinin testi pozitif çıktı, 134 kişi hayatını kaybetti. Öte yandan günlük verileri değerlendiren Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Tedbir ve kısıtlamalara uyumla vaka sayılarını önemli ölçüde düşürdük. Ancak son günlerde 5.000-7.000 arasında seyreden vaka sayıları hâlâ tedirgin edici seviyede. Kapalı ortamlarda kalabalıktan uzak durmalı, maske ve mesafe kurallarına özen göstermeliyiz" ifadelerini kullandı.