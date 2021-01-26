AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten HDP Esenyurt İlçe Başkanlığı'ndaki terör örgütü PKK posterlerine tepki

HDP'nin Esenyurt İlçe Başkanlığı binasındaki terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan posterleri, resimleri ve terör örgütü paçavraları geçtiğimiz günlerde ifşa oldu. AK Parti MYK Toplantısının ardından önemli açıklamalarda bulunan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik bu görüntülere sert tepki gösterdi. Çelik, "Bu örgütün Kandil'deki ofisine gidilse orada herhalde bu kadar çok propaganda malzemesi yoktur. Bu kabul edilemez. Bunun karşısında 'yanlıştır' demesi gerekenler, suç olmayan resimlerden, bayraklardan bahsediyorlar. Bunların hepsi suçtur. " ifadelerini kullandı.

HDP'nin Esenyurt İlçe Başkanlığı binasındaki terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan posterleri, resimleri ve terör örgütü paçavraları geçtiğimiz günlerde ifşa oldu. AK Parti MYK Toplantısının ardından önemli açıklamalarda bulunan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik bu görüntülere sert tepki gösterdi. Çelik, "Bu örgütün Kandil'deki ofisine gidilse orada herhalde bu kadar çok propaganda malzemesi yoktur. Bu kabul edilemez. Bunun karşısında 'yanlıştır' demesi gerekenler, suç olmayan resimlerden, bayraklardan bahsediyorlar. Bunların hepsi suçtur. " ifadelerini kullandı.