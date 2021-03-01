Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından paylaştı: Sağlıkçılar milletimizin hizmetinde

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sağlık çalışanlarının koronavirüs ile (Kovid-19) mücadelede fedakarca çalışmasına ilişkin yaptığı paylaşımında "Sağlıkçılar milletimizin hizmetinde" açıklamasında bulundu.

Bakan Fahrettin Koca, Twitter hesabından Sakarya'da çalışan 112 Acil Sağlık Personellerininin videosunu paylaştı.

Paylaştığı videoda sağlık çalışanlarının fedakarlığına dikkat çeken Bakan Koca, "112 Acil Sağlık Hizmetine hiç ihtiyaç olmamasını temenni ederim. Varlığını bilmek ise büyük bir güvence. Sağlıkçılar milletimizin hizmetinde" notunu kaydetti.

