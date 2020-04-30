Sağlık Bakanı Fahrettin Koca koronavirüste 30 Nisan vaka sayılarını açıkladı

30.04.2020 21:54

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 30 Nisan koronavirüs vaka sayılarını açıkladı. Koca açıklamasında, "Test sayısında 1 milyonu geçtik. Vaka sayısında artış öngörülebilir seyirde. Solunum desteğine ve yoğun bakıma ihtiyaç duyan hasta sayısında düşüş, iyileşen hasta sayısında ise artış devam ediyor. Bu noktaya gelmek kolay olmadı. Tedbirde ısrarcı olalım." ifadelerini kullandı.