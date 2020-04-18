Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İstanbul Başakşehir Şehir Hastanesi'ni bu video ile duyurdu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter'dan İstanbul Başakşehir Şehir Hastanesi’nin ilk etabının 20 Nisan’da açılacağını açıkladı. Bakan Koca paylaşımında, ''Türkiye büyük sağlık yatırımlarına devam ediyor. Avrupa’nın en büyük yoğun bakım kapasitesine sahip hastanelerinden İstanbul Başakşehir Şehir Hastanesi’nin ilk etabı 20 Nisan’da açılıyor. Sekiz ayrı hastaneden oluşan dev sağlık kompleksi sağlık sistemimizin gücüne güç katacak.'' ifadelerini kullandı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İstanbul Başakşehir Şehir Hastanesi'ni bu video ile duyurdu18.04.2020 23:50
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