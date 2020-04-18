Kovid-19 salgını dev ilaç şirketlerinin kavgası mı? 18.04.2020 22:38

A Haber ekranlarında yayınlanan Yaz Boz programında ilaç kartellerinin koronavirüs salgınında aldığı role değinildi. Rotschild ailesinin sponsor olduğu İsviçre merkezli ilaç şirketi Roche'un yeni bir ilaç geliştirdiği açıklanmıştı. Koronavirüs öncesi Roche firmasının değerinin 201 milyar dolar olduğunu belirten Araştırmacı Yazar Emre Şahin, şu anda firmanın değerinin 291 milyar olduğunu açıkladı ve domuz gribi salgınında da aynı firmanın yıllık 2 milyar dolar gelir elde ettiğinin altını çizdi. Roche firmasının yeni geliştirdiği Dornaz Alfa ilacıyla ilgili öngörüsü 700 milyon ile 1 milyar arası satış. Gelir beklentisi ise 500 milyar dolar. İşte Rotschild ailesinin sponsor olduğu Roche firmasının yeni ilacıyla ilgili detaylar…