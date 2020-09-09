Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 9 Eylül koronavirüs vaka sayılarını açıkladı

09.09.2020 19:34

Son dakika haberi... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 9 Eylül koronavirüs vaka ve vefat sayılarını duyurdu. Koca açıklamasında, "Toplamda 8 milyondan fazla test yapıldı. Bugün ise 110.000’den fazla yapılan test sonucunda 1.673 yeni tanı konmuş hastamız var. Tedbirlere hepimiz destek verirsek virüse karşı daha güçlü olacağız. Bu güce destek verin, sevdiklerimizi koruyalım." ifadelerine yer verdi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 9 Eylül koronavirüs vaka ve vefat sayılarını duyurdu.

Koca açıklamasında, "Toplamda 8 milyondan fazla test yapıldı. Bugün ise 110.000'den fazla yapılan test sonucunda 1.673 yeni tanı konmuş hastamız var. Tedbirlere hepimiz destek verirsek virüse karşı daha güçlü olacağız. Bu güce destek verin, sevdiklerimizi koruyalım." ifadelerine yer verdi.