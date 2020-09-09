Haberler Video Haber Videoları Son dakika: İmam hatiplilere hakaret eden Erol Mütercimler Haliç Üniversitesi'nden istifa etti!

Son dakika: İmam hatiplilere hakaret eden Erol Mütercimler Haliç Üniversitesi'nden istifa etti!

Son dakika: İmam hatiplilere hakaret eden Erol Mütercimler Haliç Üniversitesi'nden istifa etti!
09.09.2020 19:34

İmam hatip camiasına ve mezunlarına yönelik skandal sözleri nedeniyle büyük tepki çeken Erol Mütercimler, Haliç Üniversitesi'ndeki görevinden istifa etti. Gelişmeleri A Haber muhabiri Mehmet Karataş aktardı.


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