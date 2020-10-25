Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 25 Ekim koronavirüs sayılarını duyurdu | KOVİD-19 TABLOSU

Son dakika... Sağlık Bakanlığı 25 Ekim koronavirüs hasta ve vefat sayılarını duyurdu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı açıklamada, "Bugün tespit edilen 2.017 yeni hasta var. Ağır hasta sayımız ve aktif hasta sayımız artmaya devam ediyor. Bu gidişatı değiştirmek bizim elimizde. Mücadeleyi bize kazandıracak olan birbirimizin hakkına saygı duymak ve tedbirlere birlikte uymaktır." ifadelerine yer verdi.