Terör devleti Ermenistan terörist PKK'ya sığındı! Suriye ve Irak'tan 'mal' gibi getirdiler

Terör devleti Ermenistan'ın sivillere yönelik katliamları sonucunda Azerbaycan'ın Türk SİHA'ları eşliğinde attığı tokat sonrası Ermeni ordusu darmadağın oldu. Ordusunu yeniden toparlamakta güçlük çeken ve cephede Azerbaycan ordusuna karşı savaşacak asker bulamayan Ermenistan, çareyi PKK'ya sığınmakta buldu. Azerbaycanlı üst düzey bir yetkili, Suriye ve Irak'tan teröristlerin getirildiğini bildirdi.

Azerbaycan'ın işgal altındaki topraklarını kurtarmaya yönelik başlattığı operasyonlar başarılı şekilde devam ederken, operasyonlar karşısında ezilen Ermenistan ordusu bir skandala daha imza attı.



AZERBAYCAN'A KARŞI ŞEYTANIN SAVAŞÇILARI

İsmi açıklanmayan üst düzey bir Azerbaycanlı yetkiliden alınan bilgiye göre, Ermenistan Şuşa'ya Suriye ve Irak'tan getirilen PKK'lı teröristleri yerleştirdi.



MASKENiN ALTINDAKiLER ERMENiSTAN SAFINDA

Yetkili, Şuşa'ya yerleştirilen söz konusu PKK'lı teröristlere Azerbaycan askeri üniforması giydirildiğine dikkat çekerek, Ermenistan'ın bu yolla Azerbaycan askerlerini şaşırtmayı amaçladıklarını ve PKK'lı teröristler öldürüldüğünde bunların Azerbaycan ordusu tarafından Suriye'den getirilen paralı asker olduğunu öne süreceklerini belirtti.