Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, resmi Twitter hesabından 12 Ağustos'a ait yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayılarını açıkladı. Sağlık Bakanı Koca, koronavirüs hakkında önemli uyarıda bulundu.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 12 Ağustos koronavirüs vaka tablosunu açıkladı
12.08.2020 22:27
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