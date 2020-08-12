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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 12 Ağustos koronavirüs vaka tablosunu açıkladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 12 Ağustos koronavirüs vaka tablosunu açıkladı
12.08.2020 22:27

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, resmi Twitter hesabından 12 Ağustos'a ait yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayılarını açıkladı. Sağlık Bakanı Koca, koronavirüs hakkında önemli uyarıda bulundu.


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