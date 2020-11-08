Sabah Gazetesi yazarı Kerem Alkin'den çarpıcı açıklama! İşte Trump'ın kaybetmesine neden olan 2 olay

ABD başkanlık seçimini resme olmayan sonuçlara göre Joe Biden kazandı. ABD seçimleri A Haber’de yayınlanan Canan Barlas ile Gündem programında masaya yatırıldı. Trump neden kaybetti, Biden nasıl kazandı? sorularına çarpıcı yanıt veren Sabah Gazetesi yazarı Prof. Dr. Kerem Alkin, Trump'ın kaybetmesine neden olan iki önemli konuya dikkat çekti.