Son dakika haberine göre, İzmir'de meydana gelen 6,6 şiddetindeki depremin ardından yeni görüntüler gelmeye devam ediyor. Depremde yıkılan Yağcıoğlu apartmanının yıkıldığı anlara ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı. İzmir'de cuma günü yaşanan ve 114 kişinin hayatını kaybettiği depremde yıkılan 9 binanın enkazında 112 kişi yaşamını yitirmişti.
SON DAKİKA: İzmir'de 6,6'lık depremden yeni görüntü: Yağcıoğlu Apartmanı saniyeler içinde böyle yıkıldı | Video
- SON DAKİKA: İzmir'de 6,6'lık depremden yeni görüntü: Yağcıoğlu Apartmanı saniyeler içinde böyle yıkıldı | Video
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