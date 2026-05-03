Mersin’de kontrolden çıkan tır dehşet saçtı: Baraka yıkıldı, panelvan son anda kaçtı

Mersin'in Bozyazı ilçesinde, Tekmen Mahallesi D-400 kara yolu üzerinde korku dolu dakikalar yaşandı. Sağanağın etkisiyle kayganlaşan yolda seyreden A.K. idaresindeki tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Yan bir şekilde sürüklenmeye başlayan dev araç, karşı şeride geçerek yol kenarında bulunan atıl bir baraka iş yerine çarptı.

Panelvan ve yaya son anda kurtuldu

Kaza anında karşı yönden ilerlemekte olan bir panelvan sürücüsü, üzerine doğru gelen tırı fark ederek ani bir manevra yaptı. Diğer şeride geçen sürücü, tıra çarpmaktan son anda kurtulurken; bölgedeki bir yaya da hızla koşarak tırın altında kalmaktan kurtuldu. Atıl durumdaki baraka çarpmanın etkisiyle tamamen yıkıldı.

Sürücü hastaneye kaldırıldı

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan tır sürücüsü A.K., olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.