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    • Magazin
    • 01.03.2020 Gazete
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    Eğlenceye kapalıyız! Eğlence mekanları lerin acısına ortak olmak için kepenk kapattı

    ’daki eğlence mekanları, ’nin kentinde 36 Mehmetçiğin acısına ortak olmak ve Esad rejimini protesto etmek amacıyla kepenk kapattı.

    Eğlenceye kapalıyız

    Suriye'nin kenti kırsalında rejim kuvvetleri tarafından yapılan hava saldırısında 36 Mehmetçiğimizin düşmesinin ardından Esad rejimine tepki ve protestolar dinmiyor... Tüm Türkiye'yi yasa boğan bu acı haber sonrası eğlence mekanları işletmecileri kepenk kapattı.

    Ortaköy, Nişantaşı, Asmalımescit ve Etiler'deki eğlence mekanlarının kapısına Türk bayrakları asıldı.

    Ruby'nin işletmecisi Ali Ünal, Limon Köyiçi'nin işletmecisi Yasin Becek, Çilek Pera'nın işletmecisi İbrahim Çakmak, Lüz ve Müşkülpesent'in işletmecisi Mehmet Uğur Deveci, Sess'in işletmecisi Yüksel Yılan ve Tren Pera'nın işletmecisi Yusuf Tekin, mekanlarına Türk bayrakları asıp, kepenk kapatarak eli kanlı Esad rejimini protesto etti...

    DOĞAN SAVAŞ

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