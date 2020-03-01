Suriye'nin İdlib kenti kırsalında rejim kuvvetleri tarafından yapılan hava saldırısında 36 Mehmetçiğimizin şehit düşmesinin ardından Esad rejimine tepki ve protestolar dinmiyor... Tüm Türkiye'yi yasa boğan bu acı haber sonrası eğlence mekanları işletmecileri kepenk kapattı.

Ortaköy, Nişantaşı, Asmalımescit ve Etiler'deki eğlence mekanlarının kapısına Türk bayrakları asıldı.

Ruby'nin işletmecisi Ali Ünal, Limon Köyiçi'nin işletmecisi Yasin Becek, Çilek Pera'nın işletmecisi İbrahim Çakmak, Lüz ve Müşkülpesent'in işletmecisi Mehmet Uğur Deveci, Sess'in işletmecisi Yüksel Yılan ve Tren Pera'nın işletmecisi Yusuf Tekin, mekanlarına Türk bayrakları asıp, kepenk kapatarak eli kanlı Esad rejimini protesto etti...

DOĞAN SAVAŞ