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    • Magazin
    • 01.03.2020 Gazete
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    Ünlüler lerini unutmadı!

    'den gelen haberi tüm 'yi yasa boğdu. 33 askerinizin şehit olduğu acı haberin ardından ünlü isimler de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla duygularını ifade etti.

    Onlar da unutmadı

    'den gelen haberi tüm 'yi yasa boğdu. 33 askerinizin şehit olduğu acı haberin ardından ünlü isimler de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla duygularını ifade etti.


    EBRU ŞAHİN: "Bir şey söylemek çok zor. Yaralılarımıza şifa, şehit yakınlarımıza sabır, şehit olan askerlerimize rahmet diliyorum. Başımız sağ olsun."
    AKIN AKINÖZÜ: "İdlib'de şehit olan askerlerimize Allah'tan rahmet, yaralı askerlerimize acil şifalar dilerim. Milletimizin başı sağolsun."

    ŞEHİTLERE VEDA
    ATV     ekranlarında milyonlarla buluşan sunucu Esra Erol, şehitlerimizi şu sözlerle andı:

    "Vatan ve bayrağı için canlarını hiçe sayan Mehmetler... Hakkınızı helal edin. Ciğeri yanan analara babalara Allah sabırlar versin."


    ACIMIZA YABANCI KALMADILAR
    Popçu 'ın eski eşi Emina Jahovic, tüm Türkiye'ye başsağlığı diledi.

    Yıllardır ülkemizde yaşayan Sırp şarkıcı, "Kahraman Mehmetçiklerimize rahmet, ailelerine sabır diliyorum" diye konuştu.


    YÜREKTEN PAYLAŞIM
    Geçen yıl Müslüman olup Türkiye'de konserden konsere koşan ABD'li şarkıcı Della Miles de İdlib'de şehit düşen askerlerimizi andı: "Onların acılarını yüreğimde paylaşıyorum..."

    BAŞIN SAĞ OLSUN TÜRKİYEM
    Şarkıcı ile 5 yıl evli kalan İrlandalı manken , sosyal medya hesabından Türk bayrağı paylaştı.

    28 yaşındaki güzel model, "Başın sağ olsun Türkiyem" notu düşerek acımıza ortak oldu.



    BRAVO KARİUS
    'ın Alman file bekçisi Loris Karius, 2-1'lik Alanya galibiyetinden sonra şu paylaşımı yaptı: "Önemli galibiyet ama düşüncelerimiz Suriye'de." Takipçileri de Kaleciye "Bravo Karius" mesajları yağdı.

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