Suriye İdlib'den gelen şehit haberi tüm Türkiye'yi yasa boğdu. 33 askerinizin şehit olduğu acı haberin ardından ünlü isimler de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla duygularını ifade etti.



EBRU ŞAHİN: "Bir şey söylemek çok zor. Yaralılarımıza şifa, şehit yakınlarımıza sabır, şehit olan askerlerimize rahmet diliyorum. Başımız sağ olsun."

AKIN AKINÖZÜ: "İdlib'de şehit olan askerlerimize Allah'tan rahmet, yaralı askerlerimize acil şifalar dilerim. Milletimizin başı sağolsun."

ŞEHİTLERE VEDA

ATV ekranlarında milyonlarla buluşan sunucu Esra Erol, şehitlerimizi şu sözlerle andı:

"Vatan ve bayrağı için canlarını hiçe sayan Mehmetler... Hakkınızı helal edin. Ciğeri yanan analara babalara Allah sabırlar versin."



ACIMIZA YABANCI KALMADILAR

Popçu Mustafa Sandal'ın eski eşi Emina Jahovic, tüm Türkiye'ye başsağlığı diledi.

Yıllardır ülkemizde yaşayan Sırp şarkıcı, "Kahraman Mehmetçiklerimize rahmet, ailelerine sabır diliyorum" diye konuştu.



YÜREKTEN PAYLAŞIM

Geçen yıl Müslüman olup Türkiye'de konserden konsere koşan ABD'li şarkıcı Della Miles de İdlib'de şehit düşen askerlerimizi andı: "Onların acılarını yüreğimde paylaşıyorum..."

BAŞIN SAĞ OLSUN TÜRKİYEM

Şarkıcı Serdar Ortaç ile 5 yıl evli kalan İrlandalı manken Chloe Loughnan, sosyal medya hesabından Türk bayrağı paylaştı.

28 yaşındaki güzel model, "Başın sağ olsun Türkiyem" notu düşerek acımıza ortak oldu.





BRAVO KARİUS

Beşiktaş'ın Alman file bekçisi Loris Karius, 2-1'lik Alanya galibiyetinden sonra şu paylaşımı yaptı: "Önemli galibiyet ama düşüncelerimiz Suriye'de." Takipçileri de Kaleciye "Bravo Karius" mesajları yağdı.