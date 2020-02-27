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'ten son dakika haberi! 'den Esad rejimine ağır darbe!

Son dakika haberine göre 'de Esad rejimine ağır darbe vurdu. Bin 709 rejim unsuru, 3 helikopter, 55 tank, 15 zırhlı araç ve 29 obüs imha edildi.

  • Güncel
  • 27.02.2020 23:04
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  • Son Güncelleme: 27.02.2020 23:29
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Türkiye'den Esad rejimine ağır darbe!

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