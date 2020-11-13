Haberler Video Haber Videoları Rus heyet Dağlık Karabağ için Ankara'da

Rus heyet Dağlık Karabağ için Ankara'da

Rus heyet Dağlık Karabağ için Ankara'da
13.11.2020 14:04
Ana Sayfa 01:08
Başkan Erdoğan helikopter ile...
Ana Sayfa 00:36
İstanbul Havalimanı'nda PKK'lı...
Ana Sayfa 00:43
Kanuni orada yeni keşifler...
Ana Sayfa 09:00
Başkan Erdoğan'dan önemli...
Ana Sayfa 04:56
Ermenistan evleri yakıyor
Ana Sayfa 01:35
BIST 100 endeksi yeniden...
Ana Sayfa 08:43
Kalabalık Sevda'ya saldırıyor
Ana Sayfa 03:06
Ortaklık artık gizli değil!
Ana Sayfa 00:33
Çürük meyve skandalı!
Ana Sayfa 01:27
Başkan Erdoğan ASELSAN...
Ana Sayfa 01:06
Koronavirüste son durum
Ana Sayfa 02:14
Karakulak kullanıma hazır

Karabağ'daki ateşkes sonrasında yapılacak çalışmalar hakkında teknik görüşmelerde bulunacak 20 kişilik Rus heyetin bugün Ankara'ya geldi.Türk-Rus heyetleri arasındaki Dağlık Karabağ konusunun görüşüleceği çalışma yemeği başladı. Yemekten sonra heyet Milli Savunma Bakanlığı’na geçecek. Detayları A Haber muhabiri Murat Sekban aktardı.


Karabağ'daki ateşkes sonrasında yapılacak çalışmalar kapsamında Rusya'dan geniş katılımlı heyet bugün Ankara'ya geldi.

20 KİŞİLİK EKİP TÜRKİYE'DE
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Rusya'dan geniş katılımlı bir heyetin bugün Ankara'ya geleceğini ve Karabağ'daki ateşkes sonrasında yapılacak çalışmalar hakkında teknik görüşmeler yapılacağını açıklamıştı.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Rusya'dan gelen 20 kişilik ekip, bugün Türkiye'ye geldi.

İŞTE MASADAKİ KONULAR
İlk olarak Dışişleri Bakanlığında görüşmeler yapan heyet, öğleden sonra Milli Savunma Bakanlığına geçerek teknik görüşmelere katılacak.

Askeri üst düzey heyetlerin yapacağı toplantılarda, anlaşma kapsamında taktik ve teknik olarak hangi tarafın nerede duracağı, kaç kişi olacağı, hangi faaliyetleri yürüteceği gibi konular ele alınacak.

Haber Videoları