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CHP'nin ekonomi gezisinden sıkılan Aykut Erdoğdu, tekne turuna çıktı

CHP'nin ekonomi gezisinden sıkılan Aykut Erdoğdu, tekne turuna çıktı
13.11.2020 14:06
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Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 20 vekili görevlendirdi ve "CHP Ekonomi Otobüsü" adı altında bir otobüsle Türkiye turuna çıkmaları talimatı verdi. Bu kafile arasında yer alan İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu ise Mersin'de sıkılmış olacakki kendisini denize attı. Tekne turuna çıkan Erdoğdu, çektiği videoları da sosyal medya hesabından paylaştı.


Türkiye'yi gezmek üzere yola çıkan 'CHP Ekonomi Otobüsü'nde garip bir durum yaşandı. CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun görevlendirdiği 20 vekil arasında bulunan CHP İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu geziden sıkılıp soluğu teknede aldı. Vekil, Mersin'de keyif yaptığı videoları sosyal medya hesabından yayınladı.

Geçtiğimiz Salı günü Türkiye'yi gezmek üzere 'CHP Ekonomi Otobüsü' yola çıktı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun talimatlandırdığı 20 vekilin yanı sıra otobüste Genel Başkan yardımcıları ve Parti Meclis üyeleri de yer aldı.

ERDOĞDU SOLUĞU TEKNEDE ALDI
Otobüs Mersin'e geldiğinde sıkıldığı anları değerlendirilen CHP İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu soluğu teknede aldı. Burada bir tekneye binen Erdoğdu, keyifli deniz yolculuğunu sosyal medya hesabı Twitter üzerinden paylaştı.

Ekonomi Kılıçdaroğlu tarafından görevlendirilen vekilin keyif yaptığı anları paylaşması dikkat çekti.

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