RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin'den televizyonlara destek ve teşekkür 19.03.2020 17:11

Koronavirüs salgınında hem dünya hem de Türkiye'de alınan tedbirler dolayısıyla, zorunlu haller olmadıkça evden çıkmayan Türk halkı için televizyon artık daha da popüler hale geldi. RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, gerek ekran önü, gerekse ekran arkası, medyanın her alanında çalışıp, emek verenlere teşekkür etti.

Başkan Şahin, hem bir eğitim, hem de eğlence aracı olan televizyonun, haber almak ve rahatlamak için izleyen Türk halkının önemli bir ihtiyacını karşıladığını dile getirdi. Sorumlu yayıncılık yapılması ilkesini hatırlatan RTÜK başkanı Şahin uyarılarda da bulundu. Haber ve programlarda, tatil olan okullar nedeniyle çocukların da evde olduğu saatlerin gözetilerek, aileye de uygun yayınlar yapılmasını istedi.

RTÜK başkanı Ebubekir Şahin'in Twitter hesabından yaptığı o açıklama;

Sayın Cumhurbaşkanımızın başkanlığında dün gerçekleştirilen kritik zirve sonrasında gördük ki, bir süre daha evlerimizde bulunmaya hatta mümkün mertebe uzaktan çalışmaya devam edeceğiz. Son veriler ışığında alınan önlemlerin çok isabetli olduğu ve tedbirlere riayet ederek salgın hastalıktan korunmaya devam edeceğimiz aşikâr. Bu minvalde öğrencilerimiz bir yandan teknolojinin yardımıyla uzaktan eğitimlerine devam ederken diğer yandan da eğlenceli vakit geçirecek mecraları kullanıyorlar. Tabii ki, sihirli kutumuz bu aralar çok daha popüler olacak.







Radyolarımızdan ve ekranlarımızdan hem son gelişmeler hakkında haberler alıyor hem de tıpkı eski günlerdeki gibi keyifli zaman geçiriyoruz. Televizyonlarımız; evlerimizin başköşelerinde, sıcak aile içi sohbetlere eşlik ederken, milletimiz haber almak gibi önemli bir ihtiyacını ekranlardan karşılıyor. Bu vesileyle özellikle haber yayınlarında ve programlarında sorumlu yayıncılık yapılması ilkesini vurgulamak istiyorum.



Televizyonlarımız aynı zamanda önemli bir eğlence aracı. Hâlihazırda rağbet gören yerli yapım ve diziler, içinde bulunduğumuz ağır gündemde de rahatlama adresiniz olarak sizlerle olmaya devam ediyor. Vatandaşlarımız için fedakârlık göstererek çalışmalarına devam eden yapımcı, senarist, oyuncu, sunucu, yorumcu ve ekranın hem önünde hem de arkasında her nevi vazifeyi yürüten dostlarımıza RTÜK Başkanı olarak çok teşekkür ediyorum.