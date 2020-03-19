Müge Anlı Özcan Eren son dakikasıyla Türkiye şoke oldu! İnsan uzuvları çıkarılınca komşu konuştu 19.03.2020 15:28

Müge Anlı'daki Özcan Eren olayı Türkiye'nin kayıtlarına Soma Canavarı olarak geçti! 22 yaşındaki Özcan Eren'i kim neden öldürdü? Faili meçhul cinayetler ve kayıpların yanı sıra birçok sosyal sorumluluk projesi ile de adından sıkça söz ettiren, hafta içi her gün seyirciyi ekran başına kilitleyen Müge Anlı ve ekibi, üzerinde çalıştığı kayıp dosyalarını, cinayete kurban giden kişileri ve kayıpların tüm yaşamını ortaya çıkararak onları bulmaya, olayları aydınlatmaya devam ediyor. Müge Anlı Özcan Eren son dakikasını paylaştı, herkes şoke oldu. Kan donduran Manisa Soma cinayetinde maktul Özcan Eren parçalara ayrılarak Sevişler Barajı'na mı atıldı? Her detayı tüyler ürperten Özcan Eren cinayetinde son durum 19 Mart Müge Anlı son bölümde paylaşıldı. Tutuklanan baş şüpheli Veteriner Hekim Mehmet T'nin komşusundan akılalmaz sözler! İşte 19 Mart Müge Anlı - Özcan Eren son dakika gelişmeleri...