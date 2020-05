Psikopat aileye CHP sahip çıktı!

18.05.2020 10:34

CHP, salgın sürecinde milletin yanında olan ve yardımına koşan Vefa Grubu'na Adana'da yapılan alçak saldırıyı kınamak yerine sahip çıktı. Saldırganı adeta baştacı yapan CHP, destek mesajları atarken; siyasiler, "Amaç kargaşa ve kaos ortamı oluşturmak" dedi.

Van'da ihtiyaç sahibi vatandaşlara yardımda bulunan Vefa Sosyal destek grubuna PKK'nın düzenlediği ve iki görevlinin şehit olduğu saldırının olduğu günün akşamında Adana'da da yine vefa grubuna yönelik bir saldırı yaşandı. Bu kez olayın failleri CHP'li bir gruptu.



AİLE BOYU SABIKALI

CHP Yüreğir İlçe Gençlik Kolları Başkanı Eren Yıldırım ile babası Hüseyin, annesi Serat ve kardeşi D. Y.'nin (17) de yer aldığı grup, Vefa Sosyal Destek Grubu ile Yüreğir Kaymakamı Oğuzhan Bingöl'e saldırıda bulunarak koruma polisini darp etti. Olaydan sonra Yıldırım ile babası, annesi ve kardeşi gözaltına alındı. Serat Yıldırım'ın 'taksirle yaralama' ve 'hırsızlık', Hüseyin Yıldırım'ın 'kasten yaralama' ve silah bulundurma, D.Y.'nin ise 'kasten yaralama' suçlarından kaydı olduğu belirlendi. Çıkarıldıkları mahkemece serbest bırakılan gruptan CHP'li Eren Yıldırım, olay sonrası CHP il teşkilatı tarafından saklandı. Çıkarılan yakalama kararı sonrası ise adliyeye kahraman gibi götürüldü. Eren Yıldırım, 'Görevli memura mukavemet' ve 'hakaret' suçlarından tutuklandı.



ÇARPITMA YARIŞI

İhtiyaç sahibi insanlara el uzatan vefa gruplarına yönelik saldırılar toplumda büyük bir tepkiyle karşılanırken CHP yönetimi ve CHP'li vekiller ise çirkin saldırıyı gerçekleri çarpıtarak savunma yarışına girdi. Saldırıyı kınayan tek kelime etmeyen CHP yöneticileri hem olayı çarpıtmak ve toplumu manipüle etmek için çalıştı. Parti Sözcüsü ve Genel Başkan Yardımcısı Faik Öztrak, Yüreğir Kaymakamı Oğuzhan Bingöl'ün korumasının silah çektiğini, olayın Vefa Destek Grubu'na saldırı gibi lanse edilmeye çalışıldığını öne sürdü. CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba ise "Tehdit eden koruma korundu, tehdit edilen başkanımız tutuklandı" diyerek olayı saptırdı.



KILIÇDAROĞLU'NDAN DESTEK

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise, Eren Yıldırım'ın ailesini telefonla arayarak destek verdi. Kılıçdaroğlu, "Moralinizi bozmayın, sizin yanınızda olacağız" dedi. CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek de Yıldırım'ı "Amaçları sadece kamyonlardaki patates ve soğanın nerelere dağıtılacağını sormak" sözleriyle savundu.



VEFA GRUBU'NU ADIM ADIM İZLEMİŞ

Çirkin saldırıya ilişkin çarpıcı ayrıntılar ortaya çıktı. CHP Yüreğir Gençlik Kolları Başkanı Eren Yıldırım'ın saldırı olayı sırasında cep telefonuyla çektiği videoları CHP'li Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'a gönderdiği tespit edildi. Yıldırım'ın çektiği dört ayrı videoya göre, Vefa Sosyal Destek Grupları'nın yardım çalışmasını adım adım takip ettiği ortaya çıktı. Yıldırım, görüntülerde ihtiyaç sahiplerine yapılan yardım için "Yüreğir Belediyesi, Valiliğin yapmış olduğu yardım olan vefa yardımlarını taşıyor arkadaşlar. Görüyorsunuz.", "Yüreğir Park Bahçe ve Zabıta belediye araçlarıyla soğan ve patates dağıtımı yapılıyor. Vefa ekibinin, valiliğin ekibiyle" ifadelerini kullanıyor. Yıldırım'ın saldırı öncesindeki bu takibi olayın planlı yapıldığı ihtimalini güçlendiriyor. Bu arada saldırıya uğrayan Vefa Destek Grubu gönüllülerinden Galip Bülbül, yaşadıklarını anlattı. Grubun örgütlü ve art niyetli olduğunu belirten Bülbül, "Kaymakam ve koruması da kendini tanıtmasına rağmen saldırıda bulundular. Dağıtımı sabote etmeye çalıştılar" dedi. Gönüllülerden Adil Aydın ise daha önce de dağıtım yaptıkları sırada hakarete ve iftiralara uğradıklarını söyledi.



'HER TÜRLÜ KİRLİ HESABI BOZACAĞIZ'

Çirkin saldırıya siyasilerden de tepkiler geldi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Problem; birlikte olmamız gereken bir musibette, bir iyilik hareketine ki dünyada örneği yok, dönüp devletin kaymakamına, polisine, yardımseverlere yumruk sallamak. Bazen kanunun verdiği cezalar toplumu tatmin etmez. Bu CHP yöneticilerinin imtihanıdır.

Aile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk: Vefa Sosyal Devlet Projesi, yürüttüğümüz Vefa Projesi'nden doğduğu için bizim için özel bir yere sahip. Van'da ve Adana'da gerçekleşen saldırılar bizi derinden yaraladı. Bu saldırıları en ağır şekilde kınamakla birlikte bilinmesini istiyoruz ki, asla yılmayacağız ve milletimize hizmet yolundan dönmeyeceğiz. Bu saldırıların sorumlularının adalet önünde hesap vermesi ve gereken cezayı alması için sürecin takipçisi olacağız.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ: Hükümetimizin vatandaşa yaptığı yardımlar önce CHP'li belediyelerde, daha sonra PKK'da, şimdi de CHP'li yöneticilerde hazımsızlık doğurmuştur. CHP bir an önce bu ayıbı temizlemelidir.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Yıldırım: Bu saldırı insafsızlık. Sosyal kargaşa olsun istiyorlar. Onların hesabı o.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun: Değerlerimizi, iyiliği, güzelliği, dayanışmayı, cömertliği ve mertliği şiddet ve baskı yoluyla yok etmelerine izin vermeyeceğiz. Salgın sürecinde devlet-millet el ele vererek ortaya koyduğumuz dayanışma her türlü kirli hesabı bozacaktır. Aziz milletimizin iyilik yarışı engellenemeyecektir.