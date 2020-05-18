Prof. Dr. Mehmet Ceyhan uyardı! Klimalar virüs mü saçıyor?

18.05.2020 10:41

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarda virüs bulaşında aktivitenin etkisi, virüs bulaşında klima etkisi ve virüs yayılımında en riskli aktivitelere ilişkin bilgileri aktardı. Detaylar haberimizde.

Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, koronavirüsle mücadele konusunda son günlerde gündem sıkça meşgul eden konulara ilişkin önemli paylaşımlarda bulundu. Ceyhan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımlarda virüs bulaşında aktivitenin etkisi, virüs bulaşında klima etkisi ve virüs yayılımında en riskli aktiviteler hakkında bilgi verdi.



İşte Ceyhan'ın o paylaşımları:

















TÜRKİYE'DE SON DURUM

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın Twitter hesabından paylaştığı tabloya göre; dün 35 bin 369 test yapıldı, 1368 yeni koronavirüs vakası tespit edildi.









44 kişi vefat ederken, 1825 kişi de iyileşti. Bugünkü verilerle, toplam test sayısı 1 milyon 624 bin 994, toplam vaka sayısı 149 bin 435, toplam vefat sayısı 4 bin 140, toplam yoğun bakım hasta sayısı 914, toplam entübe hasta sayısı 468, toplam iyileşen hasta sayısı ise 109 bin 962 oldu.

