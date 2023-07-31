8 benzemezin bir araya geldiği yıkım koalisyonu, 28 Mayıs'ta hezimetin travmasını atlatamazken 'gizli protokol' bombası ile çarşı pazarı fena karıştırmıştı. Bombanın pimini ise Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ çekti...







ÖZDAĞ PROTOKOLÜ İFŞA ETTİ!

Seçimlerin ardından koalisyon karıştı. 'Birleşerek kazanacağız' diyenler, birbirine savaş açtı. Koalisyona son anda dahil olan Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ ise gündemi sarsan açıklamalar yaptı.







3 BAKANLIK VE MİT BAŞKANLIĞI...

Bir röportajında, "Kemal Kılıçdaroğlu ile protokol yaptık. Bize 3 Bakanlık ve MİT Başkanlığı'nı verecekti. Ben de İçişleri Bakanı olacaktım" ifadesini kullandı. Bu sözler, koalisyon masasında bomba etkisi yarattı. Herkes, protokolü 'siyasi skandal' olarak yorumladı.

İşte koalisyonda yeni bir kriz yaratan gizli protokol hakkında yeni bir gelişme yaşandı. Fatih Altaylı'nın YouTube kanalına katılan Ümit Özdağ, ikinci tura kalan seçimde 14 Mayıs'tan 28 Mayıs'a kadar geçen sürecin perde arkasını tek tek anlattı:







MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI İLE...

Onun dışında İçişleri ve 2 bakanlık konusunda anlaştık. O 2 bakanlık konusunda, bakanlıkların isimleri telaffuz edildi. Milli Savunma Bakanlığı konuşuldu. MİT Başkanlığı'nı konuştuk ama yazılı hale getirmedik. Son 3.5 gün kaldı artık imzalanması gerekiyordu. İçişleri Bakanlığı'nı sadece Kemal Kılıçdaroğlu ile konuşmadık kamuoyu ile de paylaştık. Ben Twitter'dan da yazdım.







YÜZDE 1'LİK KATKISI OLMAYANLAR...

Ancak kendi partilerinin yüzde 1'lik katkısı olmayanlar Kemal Kılıçdaroğlu'nun kazanmasını engelleyecek girişimleri oldu.







HEPSİ BİLİYORDU...

Kemal Kılıçdaroğlu süreci kötü yönetti. Seçimi kazansaydık beni bakan yapardı. Protokolü ortakların bilmediğini düşünmüyorum. Hepsi biliyordu. Deva ve Gelecek saldırı başlatınca İYİ Parti de böyle bir tepki göstermek zorunda kaldı.







MUHALEFETİ KARIŞTIRACAK SÖZLER

Özdağ, ortalığı karıştıran bakanlık itiraflarının ardından gündeme bomba gibi düşecek yeni açıklamalara imza attı.







"İLK KEZ AÇIKLIYORUM" DİYEREK BOMBAYI PATLATTI

Katıldığı bir programda 'İlk kez açıklıyorum' diyerek 14-28 Mayıs seçimlerine dair konuşan Özdağ, İYİ Parti'ye oy veren seçmenin ikinci turda sandığa gitmediğini söyledi. Bir araştırma şirketinden aldığı verileri aktaran Özdağ, Sinan Oğan'ın Zafer Partisi, MHP ve İYİ Parti'den oy aldığını belirtti.







"İKİNCİ TURDA KILIÇDAROĞLU'NA OY VERMEDİLER"

MHP'ye oy veren seçmenin ikinci turda Başkan Erdoğan'ı desteklediğini belirten Özdağ, "Bunu ilk kez açıklıyorum, İYİ Parti'ye oy veren seçmen sandığa gitmemiş ikinci turda. Birinci turda Sinan Oğan'a vermiş ama ikinci turda Kemal Bey'e vermemişler." diye konuştu.