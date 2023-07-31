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Haberler Dünya Videoları Giriş Tarihi: 31 Temmuz 2023, 18:43 Güncelleme Tarihi: 31 Temmuz 2023, 18:48

Danimarka ve İsveç'te Kur'an-ı Kerim'e yönelik yeni saldırılar düzenlendi

İsveç’te Irak asıllı Salwan Momika, Danimarka’da ise Danimarkalı Vatanseverler adlı grubun üyeleri Kur’an-ı Kerim’i ateşe vererek provokatif eylemlerine bir yenisini daha ekledi.

İsveç ve Danimarka'da Kur'an-ı Kerim'e yönelik çirkin saldırılar sürüyor. İsveç'in başkenti Stockholm'de parlamento binasının önünde Irak asıllı Salwan Momika ve arkadaşı Salwan Najem, Kur'an-ı Kerim'i ateşe verdi. Momika, ayrıca Şii din adamı ve Sadr Grubu lideri Mukteda Sadr'ın fotoğrafını çiğnedi. Polis koruması altında olan Momika ve arkadaşına çevredekiler büyük tepki gösterdi. Najen, yerel basına yaptığı açıklamada, "Siz yasaklayana kadar birçok kez yakacağım" dedi.

Momika, daha önce 28 Haziran'da Stockholm Camii önünde polis koruması altında Kur'an-ı Kerim'i yakmış, 20 Temmuz'da ise Irak'ın Stockholm Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim ve Irak bayrağını ayaklarının altına alarak İslam dinine hakaret etmişti.

"Danimarka'da da provokatif eylemlere bir yenisi eklendi"

Danimarka'nın başkenti Kopenhag'daki Suudi Arabistan Büyükelçiliği önünde ise ırkçı Danimarkalı Vatanseverler adlı grubun üyeleri Kur'an-ı Kerim'i yaktı. Grubun ilerleyen saatlerde farklı noktalarda provokatif eylemlerine devam edeceği ifade edildi. Irkçı grup daha önce Türkiye ve Mısır büyükelçilikleri de dahil birçok ülkenin büyükelçilikleri önünde Kur'an-ı Kerim'i ateşe vermişti.

"İsveç Dışişleri Bakanı Billstrom'dan İİT üyelerine mektup"

İslam İşbirliği Teşkilatı'nın (İİT) hem İsveç hem de Danimarka'daki Kur'an-ı Kerim'e yapılan saygısızlıkları ele almak için bugün gerçekleştireceği toplantı öncesi İsveç Dışişleri Bakanı Tobias Billstrom, örgütün 57 üyesine mektup gönderdi. Billstrom yaptığı açıklamada, İsveç hükümetinin İsveç'teki gösterilerde bireyler tarafından gerçekleştirilen İslamofobik eylemleri reddettiği konusunda çok net olduğunu ifade etti.

"Saldırıları engellemek için yasal yollar arayacak"

Danimarka Dışişleri Bakanı Lars Lokke Rasmussen dün yaptığı açıklamada, Danimarka hükümetinin Kur'an-ı Kerim'e yönelik saldırıları önlemek için yasal yollar arayacağını aktarmıştı. Rasmussen, "Yakma olayları, birkaç kişi tarafından gerçekleştirilen son derece saldırgan ve pervasız eylemlerdir. Bu birkaç kişi, Danimarka toplumunun üzerine inşa edildiği değerleri temsil etmiyor. Danimarka hükümeti bu nedenle örneğin diğer ülkelerin, kültürlerin ve dinlerin aşağılandığı ve bunun Danimarka için özellikle de güvenlik açısından önemli olumsuz sonuçları olabileceği özel durumlara müdahale etme ihtimallerini araştıracak" demişti.

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