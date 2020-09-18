Prof. Dr. Mesut Hakkı Caşın'dan A Haber’de çarpıcı Doğu Akdeniz mesajı: Türkiye olmadan kimse hareket edemez

18.09.2020 00:12

Uluslararası Hukuk Uzmanı Prof. Dr. Mesut Hakkı Caşın, A Haber’de yayınlanan Memleket Meselesi programına konuk oldu. Harita üzerinde Akdeniz'de yaşananları derinlemesine analiz etti. Caşın “Türkiye olmadan kimse Doğu Akdeniz'de hareket edemez” dedi.

Uluslararası Hukuk Uzmanı Prof. Dr. Mesut Hakkı Caşın, A Haber'de yayınlanan Memleket Meselesi programına konuk oldu.

Harita üzerinde Akdeniz'de yaşananları derinlemesine analiz etti. Caşın "Türkiye olmadan kimse Doğu Akdeniz'de hareket edemez" dedi.