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67 yaşındaki komşusunu darbeden Halil Sezai tutuklandı

67 yaşındaki komşusunu darbeden Halil Sezai tutuklandı
18.09.2020 00:05

Tuzla'da komşusunu darbettiği gerekçesiyle mevcutlu şekilde adliyeye getirilen şarkıcı Halil Sezai Paracıkoğlu, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.


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