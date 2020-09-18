Tuzla'da komşusunu darbettiği gerekçesiyle mevcutlu şekilde adliyeye getirilen şarkıcı Halil Sezai Paracıkoğlu, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
67 yaşındaki komşusunu darbeden Halil Sezai tutuklandı
18.09.2020 00:05
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- 67 yaşındaki komşusunu darbeden Halil Sezai tutuklandı
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