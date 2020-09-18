Esenler'de iş yeri yangınını film gibi seyreden vatandaşlar sosyal mesafeyi hiçe saydı

18.09.2020 03:45

Esenler’de bir caminin alt katında bulunan sandalye atölyesinde yangın çıktı. Yangın itfaiyenin uzun uğraşları sonucu kontrol altına alınırken sokağa dökülen mahalleli itfaiyenin yangına müdahalesini film gibi seyrederek tüm uyarılara rağmen sosyal mesafeyi hiçe saydı.