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    • 17.05.2020 21:31
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    ten hayatını kaybeden Dr. 'yı andı: Minnettarız

    , Twitter hesabı üzerinden nedeniyle hayatını kaybeden Dr. 'yı andı. Koca paylaşımında, " İlk hizmet yeri ’di. Hastalığa, sonradan kendi adı verilen Nişanca Aile Sağlığı Merkezi’nde yakalandı. Hayatta en çok hastalarına ve iki küçük kızına yakındı. Mücadelesi için #minnettarız'' ifadelerini kullandı."

    Bakan Koca kahraman doktoru andı

    , Twitter hesabı üzerinden nedeniyle hayatını kaybeden Dr. 'yı andı.

    Bakan Koca paylaşımında, ''DR. YAVUZ KALAYCI. 1964, İstanbul doğumlu. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi 1989 mezunu. İlk hizmet yeri Mardin'di. Hastalığa, sonradan kendi adı verilen Nişanca Aile Sağlığı Merkezi'nde yakalandı. Hayatta en çok hastalarına ve iki küçük kızına yakındı. Mücadelesi için #minnettarız'' ifadelerini kullandı.

    Haberler Güncel Sağlık Bakanı Fahrettin Koca koronavirüsten hayatını kaybeden Dr. Yavuz Kalaycı'yı andı: Minnettarız
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