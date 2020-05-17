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    • 18.05.2020 02:18
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    Son dakika: duyurdu: Açılışı önümüzdeki Perşembe günü

    Son dakika haberine göre, , 'ta açılışı yapılacak olan ve yapımı devam eden Yeşilköy Acil Durum Hastanesi, 'nde incelemelerde bulundu.

    Açılışı önümüzdeki Perşembe günü
    , 'ta açılışı yapılacak olan ve yapımı devam eden Yeşilköy Acil Durum Hastanesi, 'nde incelemelerde bulundu.




    Bakan Koca yaptığı Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Yatak kapasitesi ve teknolojileriyle sağlık alt yapımıza güç katacak olan Yeşilköy Acil Durum Hastanesi, Hadımköy Hastanesi ve Başakşehir Şehir Hastanesi'nde incelemelerde bulunduk. Bunlardan Başakşehir Şehir Hastanemizin açılışı önümüzdeki Perşembe günü. Şimdiden hayırlı olsun." ifadelerine yer verdi.



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