Büyükçekmece adliyesinde altın ve gümüş vurgunu! Memur İngiltere’ye kaçtı
Büyükçekmece Adliyesi’nde emanet bürosundaki 50 kilo gümüş ile 25 kilo altını çaldığı belirlenen zimmet memuru Erdal T.’nin ailesiyle birlikte İngiltere’ye kaçtığı tespit edildi.
Kasalar açıldığında büyük vurgun ortaya çıktı
Büyükçekmece Adliyesi'nde emanet bürosunda görevli zimmet memuru Erdal T.'nin uzun süredir işe gelmemesi üzerine yapılan kontrollerde, anahtarları emanet memuru Kemal D.'de bulunan kasalar açıldı. Kasaların tamamen boş olduğu belirlenirken yaklaşık 50 kilogram gümüş ve 25 kilogram altının kayıp olduğu ortaya çıktı.
Şüpheli ailesiyle İngiltere'ye kaçtı
Durumun anlaşılması üzerine savcılık, Erdal T. ve Kemal D. hakkında gözaltı talimatı verdi. Yapılan araştırmada Erdal T.'nin eşi ve çocuklarıyla birlikte 19 Kasım 2025'te Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan İngiltere'ye uçtuğu tespit edildi. Bunun üzerine şüpheli ve eşi hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
Diğer memur gözaltında
Olayla bağlantılı diğer memur Kemal D. gözaltına alınırken, büroda görev yapan yazı işleri müdürü ve personelin ifadelerine başvuruldu. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda herhangi bir suç unsuruna rastlanmadı.
Soruşturma genişliyor
Savcılık, kamera kayıtlarının incelenmesini sürdürürken şüphelilerin telefonlarına ait HTS kayıtlarını da talep etti. Kemal D. hakkında ek gözaltı süresi alındığı öğrenildi.