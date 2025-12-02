PODCAST CANLI YAYIN
Polatlı’da feci kaza: Estetik doktoru vefat etti!

Ankara Polatlı’da otomobil ile TIR’ın çarpıştığı kazada medikal estetik doktoru Zülfü Akşit hayatını kaybetti, 2’si çocuk 5 kişi yaralandı.

Kaza, Polatlı–Konya kara yolunda dün akşam saatlerinde meydana geldi. Karşı yönlerden gelen otomobil ile TIR'ın çarpışması sonucu araçta bulunan 2'si çocuk 6 kişi yaralandı.

Dr. Zülfü Akşit kurtarılamadı

Kazanın ardından bölgeye sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Hastanelere kaldırılan yaralılardan medikal estetik doktoru Zülfü Akşit, tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Soruşturma başlatıldı

Kazanın nasıl meydana geldiğine ilişkin inceleme sürerken, polis ekipleri olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.

