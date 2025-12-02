PODCAST CANLI YAYIN
Bursa’da feci motosiklet kazası: Üniversite öğrencisi hayatını kaybetti!

Bursa’da feci motosiklet kazası: Üniversite öğrencisi hayatını kaybetti!

Bursa’da yağmur sonrası kayganlaşan yolda motosikletiyle kaza yapan 22 yaşındaki üniversite öğrencisi Enes Özer, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Kaza yağmur sonrası kayganlaşan yolda meydana geldi

Bursa'nın Yıldırım ilçesi Yeşil Mahallesinde gece saatlerinde yaşanan kazada üniversite birinci sınıf öğrencisi Enes Özer, yağmur nedeniyle ıslanan zeminde motosikletinin kontrolünü kaybederek yere savruldu. Başını bariyerlere çarpan Özer'in düşme anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan genç sürücü, yapılan ilk müdahalenin ardından Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Ancak doktorların tüm çabasına rağmen hayatını kaybetti.

Ailesi ve sevenleri yasa boğuldu

Üniversite hayatının başındaki Enes Özer'in ölümü ailesi ve yakınlarında büyük üzüntüye neden oldu. Özer'in cenazesi morgdan alınarak Ertuğrulgazi Merkez Camii'nde kılınan namazın ardından Değirmenlikızılık Yeşilyayla Mezarlığına defnedildi.

Soruşturma sürüyor

Polis ekipleri kazanın oluş şekline ilişkin çalışmalarını sürdürüyor.

Bunlar da Var

Sakarya'da Kaynarca yolunda feci kaza: 6 yaralı
Sakarya'da Kaynarca yolunda feci kaza: 6 yaralı
Bayrampaşa'da yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı: 3 yaralı
Bayrampaşa'da yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı: 3 yaralı
Kocaeli'de alkollü müşteri akaryakıt istasyonu çalışanını böyle darbetti
Kocaeli'de alkollü müşteri akaryakıt istasyonu çalışanını böyle darbetti
Kırklareli'nde dehşet olay: Eski eşi ile kız arkadaşının yaşadığı evi ateşe verdi: 1 ölü 1 yaralı
Kırklareli'nde dehşet olay: Eski eşi ile kız arkadaşının yaşadığı evi ateşe verdi: 1 ölü 1 yaralı

CANLI YAYIN

ATV Canlı Yayın İzle AHaber Canlı Yayın İzle ASpor Canlı Yayın İzle APara Canlı Yayın İzle A2Tv Canlı Yayın İzle ANews Canlı Yayın İzle VavTv Canlı Yayın İzle MinikaGo Canlı Yayın İzle Minika Çocuk Canlı Yayın İzle