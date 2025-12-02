Bursa’da feci motosiklet kazası: Üniversite öğrencisi hayatını kaybetti!

Kaza yağmur sonrası kayganlaşan yolda meydana geldi

Bursa'nın Yıldırım ilçesi Yeşil Mahallesinde gece saatlerinde yaşanan kazada üniversite birinci sınıf öğrencisi Enes Özer, yağmur nedeniyle ıslanan zeminde motosikletinin kontrolünü kaybederek yere savruldu. Başını bariyerlere çarpan Özer'in düşme anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan genç sürücü, yapılan ilk müdahalenin ardından Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Ancak doktorların tüm çabasına rağmen hayatını kaybetti.

Ailesi ve sevenleri yasa boğuldu

Üniversite hayatının başındaki Enes Özer'in ölümü ailesi ve yakınlarında büyük üzüntüye neden oldu. Özer'in cenazesi morgdan alınarak Ertuğrulgazi Merkez Camii'nde kılınan namazın ardından Değirmenlikızılık Yeşilyayla Mezarlığına defnedildi.

Soruşturma sürüyor

Polis ekipleri kazanın oluş şekline ilişkin çalışmalarını sürdürüyor.