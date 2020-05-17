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    • 17.05.2020 19:31
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    Son dakika: 17 Mayıs vaka sayılarını açıkladı

    Son dakika haberi... 17 Mayıs vaka ve vefat sayılarını içeren tabloyu paylaştı. Koca Twitter'dan yaptığı açıklamasında "Yeni vaka sayımızda beklenen düzeyde bir düşüş gerçekleşti. Bazı verilerse, genel seyir içinde olağan değişkenlikler gösterdi. Koronavirüsün yayılmasına karşı verdiğimiz mücadelede evde kaldığımız günlerin rolü çok büyük. Yarın ve ertesi gün evde kalalım." ifadelerine yer verdi.

    Bakan Koca vaka sayılarını açıkladı

    Son dakika haberi... 17 Mayıs vaka ve vefat sayılarını içeren tabloyu paylaştı.

    Koca Twitter'dan yaptığı açıklamasında "Yeni vaka sayımızda beklenen düzeyde bir düşüş gerçekleşti. Bazı verilerse, genel seyir içinde olağan değişkenlikler gösterdi. Koronavirüsün yayılmasına karşı verdiğimiz mücadelede evde kaldığımız günlerin rolü çok büyük. Yarın ve ertesi gün evde kalalım." ifadelerine yer verdi.

    Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum
    Haberler Güncel Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 17 Mayıs koronavirüs vaka sayılarını açıkladı
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