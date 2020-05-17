Son dakika haberi... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 17 Mayıs koronavirüs vaka ve vefat sayılarını içeren tabloyu paylaştı.

Koca Twitter'dan yaptığı açıklamasında "Yeni vaka sayımızda beklenen düzeyde bir düşüş gerçekleşti. Bazı verilerse, genel seyir içinde olağan değişkenlikler gösterdi. Koronavirüsün yayılmasına karşı verdiğimiz mücadelede evde kaldığımız günlerin rolü çok büyük. Yarın ve ertesi gün evde kalalım." ifadelerine yer verdi.