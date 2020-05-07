RAMAZAN İMSAKİYE
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Prof. Dr. Mehmet Ceyhan canlı yayında açıkladı: En riskli dönemde miyiz?

Prof. Dr. Mehmet Ceyhan canlı yayında açıkladı: En riskli dönemde miyiz?
07.05.2020 22:40

A Haber ekranlarında yayınlanan Aklın Yolu programına konuk olan Enfeksiyon Hastalıkları Derneği Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, koronavirüs süreciyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, ''en riskli dönemde miyiz?'' sorusunun cevabını verdi.


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