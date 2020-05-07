CHP yandaşı Halk TV’de Gülseven Yaşer'den başörtüsü ve sakal hakkında skandal sözler!

07.05.2020 22:31

CHP’nin yayın organı Halk TV’de yayınlanan Ayşenur Arslan’ın programında başörtüsü ve sakalla ilgili bir skandala imza atıldı. Programa konuğu, Çağdaş Eğitim Vakfı Kurucu Başkanı Gülseven Yaşer, İslam inancında yer alan uygulamaları çarpıtarak aktardı. Başörtüsü ve sakala yönelik skandal ifadeler kullandı.