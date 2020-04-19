Prof. Dr. İsmail Cinel A Haber canlı yayında açıkladı: Türkiye’deki son Kovid-19 vaka sayıları ne mesaj veriyor? 19.04.2020 23:44

Prof. Dr. İsmail Cinel, Türkiye’deki son koronavirüs vaka tablosunu A Haber’de yorumladı. Prof. Dr. Cinel, ‘’Bu hafta bizim için önceki haftalardan daha mı önemli, daha mı az önemli? O noktada net bir şey söylemek mümkün değil ama biliyorsunuz geçen hafta sonu bir sokağa çıkma yasağıyla izolasyon tedbirlerinin en üst boyutuyla karşılaştık. Bunun meyvelerini toplayacağız, bunun pozitif anlamda etkilerini göreceğiz önümüzdeki süreçte. Şu anda az az dahi olsa toplam yoğun bakım hasta sayımız artmaya devam ediyor aslında gelinen en yüksek nokta 1.922 gibi bir rakam. Ama bunun yanı sıra artışlar çok az oranda olmaya başladı artık ve yavaş yavaş plato çizer gibi bir görünüme ulaşmış durumdayız.’’ İfadelerini kullandı.