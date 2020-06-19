Prof. Dr Edip Başar Cander A Haber canlı yayınında uyardı: Kovid-19 tablosu her an kötüleşebilir

19.06.2020 00:19

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 18 Haziran Perşembe gününe ait koronavirüs verilerini açıkladı. Peki son açıklanan veriler ne anlama geliyor? Acil Tıp Uzmanları Derneği Başkanı Prof. Dr. Başar Cander, A Haber canlı yayınında değerlendirdi. Cander, "Tedirginliğimiz devam ediyor ama ürkütücü bir tablo ortada yok." ifadelerini kullandı. Cander, "Salgın bitmedi, tehlikesi devam ediyor, her an tablo kötüleşebilir" diyerek tedbirlere devam edilmesi konusunda vatandaşları uyardı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 18 Haziran Perşembe gününe ait koronavirüs verilerini açıkladı. Peki son açıklanan veriler ne anlama geliyor? Acil Tıp Uzmanları Derneği Başkanı Prof. Dr. Başar Cander, A Haber canlı yayınında değerlendirdi. Cander, "Tedirginliğimiz devam ediyor ama ürkütücü bir tablo ortada yok." ifadelerini kullandı.

"TABLO HER AN KÖTÜLEŞEBİLİR"

Yüzde 85 iyileşen vaka sayımızın olduğunun altını çizen Cander, Türkiye'de yaşanan dalgalanmanın ön görülür bir seviyede olduğunu, ürkütücü bir tablonun olmadığını, rehavete kapılınmaması gerektiğini söylerdi. Vatandaşların büyük bir kısmının kurallara uyduğunu söyleden Cander, "salgın bitmedi, tehlikesi devam ediyor, her an tablo kötüleşebilir" dedi.