Milli Savunma Bakanlığı açıkladı: Komandolarımız teröristlerin ininde

19.06.2020 00:02

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe Kaplan Operasyonu'nun başarıyla devam ettiğini açıkladı. Bakanlığın sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yapılan paylaşımda "Arama-tarama faaliyetlerini aralıksız sürdüren Komandolarımız terör örgütü PKK’nın Haftanin’deki sığınak, barınak ve mağaralarını teker teker imha ediyor" ifadelerine yer verildi.