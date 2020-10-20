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PKK’nın 28 yıl önceki Solhan katliamı: 26 köylü kurşuna dizildi 19 kişi şehit oldu

PKK’nın 28 yıl önceki Solhan katliamı: 26 köylü kurşuna dizildi 19 kişi şehit oldu
20.10.2020 23:27

20 Ekim 1992'de Bingöl’ün Solhan ilçesine bağlı Aksakal Mezrası'nda terör örgütü PKK katliam yaptı. Köy otobüsünden indirilen 26 kişi kurşuna dizildi. Olayda 19 kişi hayatını kaybetti. 28 yıl sonra saldırı hafızlardaki yerini koruyor.


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